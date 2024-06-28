PATERNO'. SCONTRO FURGONE SCOOTER, SOCCORSI SUL POSTO

Paternò, 28 giugno 2024 - Un violento incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio intorno alle ore 15.45 a Paternò, precisamente in via Fiume nei pressi dell'incrocio con via Edmondo De Amicis....

Paternò, 28 giugno 2024 - Un violento incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio intorno alle ore 15.45 a Paternò, precisamente in via Fiume nei pressi dell'incrocio con via Edmondo De Amicis.

L'incidente ha coinvolto un furgone e uno scooter, causando gravi conseguenze per i coinvolti.

Le cause dello scontro sono ancora al vaglio delle autorità competenti.

Secondo le prime informazioni disponibili, ad avere la peggio è stato il ragazzo a bordo dello scooter, che ha riportato serie ferite agli arti inferiori.

La gravità dell'impatto è stata tale che i detriti dei veicoli hanno invaso la carreggiata.

Sul posto sono giunte tempestivamente un ambulanza del 118 per prestare le prime cure alle persone coinvolte nel sinistro. I carabinieri sono intervenuti per effettuare i dovuti rilievi e stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.

Attualmente, la strada è chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi di legge necessari per chiarire le circostanze del sinistro. Le autorità stanno lavorando per ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile.

IN AGGIORNAMENTO