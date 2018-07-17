PATERNO': SCONTRO IERI SERA TRA DUE VESPE, UN FERITO

Fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze l’incidente che, ieri sera intorno alle 20.30 ha visto scontrarsi due vespe in Via del Progresso (zona Spirito Santo) a Paternò.

L'urto tra le due vespe è stato violento, tanto che uno dei motociclisti è rimasto ferito alla testa. Sul luogo dell'incidente è intervenuta un ambulanza del 118, che ha portato il ferito, un ragazzo del quale non si conoscono ancora le generalità, all'ospedale di Paternò

PATERNO': SCONTRO IERI SERA TRA DUE VESPE, UN FERITO

IN AGGIORNAMENTO