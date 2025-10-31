Paternò, scontro scooter–auto: due feriti

Grave incidente nella serata di oggi a Paternò. Intorno alle ore 21:30 di oggi venerdì 31 ottobre 2025, uno scontro tra uno scooter e un’autovettura, una Volkswagen T-Cross, si è verificato all’incroc...

Grave incidente nella serata di oggi a Paternò. Intorno alle ore 21:30 di oggi venerdì 31 ottobre 2025, uno scontro tra uno scooter e un’autovettura, una Volkswagen T-Cross, si è verificato all’incrocio tra via Niccolò Machiavelli e via Ludovico Ariosto.

Ad avere la peggio sono stati i due uomini a bordo del ciclomotore: entrambi hanno riportato ferite serie.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che, dopo aver prestato le prime cure direttamente sul luogo dell’impatto, hanno trasferito i due feriti all’ospedale “Santissimo Salvatore” di Paternò.

Secondo le prime informazioni, avrebbero riportato traumi importanti e sono stati trasportati in codice giallo per gli accertamenti e le cure del caso.

Il traffico nella zona ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area.

Al momento in cui scriviamo non risultano presenti forze dell’ordine sul posto.



Invia segnalazione a 95047 su WhatsApp

