PATERNO’: SCONTRO SULLA SS 121, MUORE NOTO IMPRENDITORE

E’ deceduto nello scontro avvenuto ieri intorno alle 18, Giuseppe Beato, 51enne, noto e stimato imprenditore Paternese. Il terribile schianto è avvenuto sulla Ss 121, in territorio di Santa Maria di Licodia. L’uomo era a bordo del suo scooter e per cause sconosciute, ha avuto uno scontro frontale, poi rivelatosi fatale, contro una Fiat Panda guidata da un 54 enne di Centuripe. Immediati i soccorsi con l’ambulanza del 118 che giunta sul posto ha capito la gravità della situazione e poco dopo ha constatato il decesso.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri della Compagnia di Paternò, e quelli della stazione di S.M di Licodia, una pattuglia della Guardia di Finanza di Paternò, e personale dell’Anas. I rilievi dell’incidente sono stati effettuati proprio dai carabinieri. La salma dell’uomo è stata portata a Catania in quanto il magistrato ha disposto l’autopsia.

Giuseppe Beato era noto a tutti in paese, e la notizia della tragedia ha scosso l’intera comunità che si è stretta intorno alla famiglia. Il figlio gioca nel Paternò neo promosso in serie D, e questa tragedia ha fatto rinviare i festeggiamenti per la promozione previsti per martedì.

Ora bisognerà aspettare di sapere quando sarà effettuata l’autopsia per decidere la data dei funerali. Alla famiglia della vittima, le sentite condoglianze da parte della nostra redazione.