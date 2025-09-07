Paternò, scontro tra auto e bicicletta: feriti due minorenni

PATERNÒ – Attimi di paura nel pomeriggio di ieri , domenica 7 settembre 2025, intorno alle ore 17.30, a Largo della Zagara, all’incrocio con via Trento.Per cause ancora in fase di accertamento, si è v...

PATERNÒ – Attimi di paura nel pomeriggio di ieri , domenica 7 settembre 2025, intorno alle ore 17.30, a Largo della Zagara, all’incrocio con via Trento.

Per cause ancora in fase di accertamento, si è verificato uno scontro tra una Lancia e una bicicletta su cui viaggiavano due minori.

Ad avere la peggio sono stati i due ragazzi, finiti rovinosamente a terra. Entrambi sono rimasti feriti, ma per fortuna non avrebbero riportato conseguenze gravi.

Sono stati subito soccorsi e trasferiti in ospedale con un mezzo privato.

Grande spavento anche per il conducente dell’auto, che ha vissuto momenti di forte tensione nell’impatto con la bici, temendo per le condizioni dei giovani.

Pochi minuti dopo è giunta anche un’ambulanza del 118, che tuttavia ha lasciato il posto senza trasportare nessuno, poiché i feriti erano già stati accompagnati in struttura sanitaria.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Paternò, che hanno effettuato i rilievi necessari per stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto.