Paternò, 31 gennaio 2025 – Un grave incidente si è verificato questa sera lungo via Vittorio Emanuele alta, all’altezza del cosiddetto "palazzo di ferro".

Per cause ancora in fase di accertamento, un’autovettura e un mezzo a due ruote si sono scontrati violentemente, causando il ferimento secondo le prime informazioni dei due giovani a bordo della moto.

A seguito dell’impatto, i due ragazzi, rispettivamente di 18 anni sono stati sbalzati a terra, riportando ferite di entità al momento non precisata.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 per prestare le prime cure ai feriti, che successivamente sono stati trasferiti in ospedale per ulteriori accertamenti, fortunatamente non dovrebbero aver riportato gravi ferite.

Il sinistro ha avuto ripercussioni sul traffico: i mezzi coinvolti, occupando il centro della carreggiata, hanno reso impossibile la normale circolazione in entrambi i sensi di marcia, causando disagi agli automobilisti.

Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente e ripristinare la viabilità il prima possibile.

Maggiori dettagli saranno resi noti nelle prossime ore.

PATERNÒ. SCONTRO TRA AUTO E MEZZO A DUE RUOTE AL PALAZZO DI FERRO, FERITI

Grazie alla nostra affezionata lettrice per averci mandato le foto