PATERNÒ: SCONTRO TRA AUTO E MINICAR AL CORSO DEL POPOLO, UN FERITO

Incidente intorno alle ore 17 di oggi, 19 Maggio 2022 a Paternò.

Il sinistro si è verificato al Corso del Popolo.

Ad essere coinvolte una autovettura ed una minicar che per cause al vaglio dell'autorità si sono scontrate.

Ad avere la peggio, il conducente della minicar che è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all'ospedale per tutti gli accertamenti e cure del caso.

Per i rilievi del sinistro e stabilire l'esatta dinamica è intervenuta la Polizia Locale di Paternò.

Il traffico nel tratto interessato dal sinistro ha subito rallentamenti.