PATERNO': SCONTRO TRA AUTOCARRO ED AUTOVETTURA IN VIA MONGIBELLO
Incidente stradale nella giornata di oggi 15 Giugno 2022.
Il sinistro si è verificato intorno alle ore 12.30 via Mongibello strada che da Paternò collega a Ragalna, ad essere coinvolti una Fiat Punto è un autocarro che per cause al vaglio da parte dell'autorità si sono violentemente scontrati.
Fortunatamente non ci sono feriti gravi tra gli occupanti dei due mezzi , seri danni invece per i veicoli.
Sul posto è intervenuta la polizia locale per effettuare tutti i rilievi del sinistro e stabilire l'esatta dinamica del sinistro.
Il tratto della strada in direzione Ragalna è rimasto chiuso al transito veicolare fino alla ore 15 circa per consentire le operazioni di soccorso nella massima sicurezza.