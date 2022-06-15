95047

PATERNO': SCONTRO TRA AUTOCARRO ED AUTOVETTURA IN VIA MONGIBELLO

A cura di Redazione Redazione
15 giugno 2022 21:37
Cronaca
Incidente stradale nella giornata di  oggi 15 Giugno 2022.

Il sinistro si è verificato intorno alle ore 12.30  via Mongibello strada che da Paternò collega a Ragalna, ad essere coinvolti una Fiat Punto è un autocarro  che per cause al vaglio da parte dell'autorità si sono violentemente scontrati.

Fortunatamente non ci sono feriti gravi tra gli occupanti dei due mezzi , seri danni invece per i veicoli.

Sul posto è intervenuta la polizia locale per effettuare tutti i rilievi del sinistro e stabilire l'esatta dinamica del sinistro.

Il tratto della strada in direzione Ragalna è rimasto chiuso al transito veicolare fino alla ore 15 circa per consentire le operazioni di soccorso nella massima sicurezza.

