PATERNÒ. SCONTRO TRA DUE AUTO AL BIVIO "CURRONE", UNA FERITA
Un incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, 17 luglio 2023, sulla SP 4 nei pressi dell'incrocio con la via Paternò in zona ponte Currone.
Ad essere coinvolte due autovetture, una Lancia Ypsilon ed una Fiat Sedici le quali, per cause in via di accertamento, si sono scontrate tra loro.
Nell'impatto ad avere la peggio la conducente della Lancia Ypsilon che è stata prontamente soccorsa e trasportata in ospedale per le cure del caso.
Non sono rese note le sue condizioni di salute.
Per tutti i rilievi del sinistro sono intervenuti i Carabinieri della stazione locale, mentre per la gestione della viabilità la polizia Municipale di Paterno’
Il tratto interessato ha subito disagi e rallentamenti alla circolazione