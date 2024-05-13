PATERNO’- SCONTRO TRA DUE AUTO AL CORSO ITALIA

Oggi, 13 maggio 2024, intorno alle 14:00, si è verificato un incidente stradale lungo il Corso Italia a Paternò, nelle immediate vicinanze del supermercato locale. Le vetture coinvolte sono state una...

Oggi, 13 maggio 2024, intorno alle 14:00, si è verificato un incidente stradale lungo il Corso Italia a Paternò, nelle immediate vicinanze del supermercato locale.

Le vetture coinvolte sono state una Hyundai Tucson e una Fiat 500, ma per fortuna nessuna persona ha riportato gravi conseguenze.

Sebbene i dettagli precisi dell'accaduto siano ancora da confermare, sembra che una delle vetture coinvolte abbia trascurato di dare la precedenza all'altra, causando la collisione. L'impatto ha generato rallentamenti nella zona circostante.

Nonostante il potenziale pericolo di un incidente stradale, è un sollievo sapere che nessuna persona coinvolta ha subito danni gravi.

La sicurezza stradale rimane una priorità, e si spera che gli automobilisti prestino sempre attenzione e rispettino le regole del codice stradale per prevenire incidenti simili in futuro.