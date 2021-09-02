PATERNÒ: SCONTRO TRA DUE AUTO, ENTRAMBE FINISCONO CONTRO IL MURO

Uno scontro tra due auto è accaduto poco prima delle 23 di ieri, 1 settembre 2021, nell'incrocio tra la via Generale Carascosa e la via Goffredo Mameli a Paternò.Per cause al vaglio dell'autorità, u...

Uno scontro tra due auto è accaduto poco prima delle 23 di ieri, 1 settembre 2021, nell'incrocio tra la via Generale Carascosa e la via Goffredo Mameli a Paternò.

Per cause al vaglio dell'autorità, una Opel Corsa e una Opel Astra si sono scontrati ed entrambi i mezzi sono finiti contro il muro di di una abitazione.

Due persone sono rimaste ferite, entrambi sono stati soccorsi da un ambulanza del 118 che ha raggiunto il luogo del sinistro per le prime cure del caso ed essere trasferiti in ospedale per gli esami e le cure del caso.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione per i dovuti rilievi e stabilire l'esatta dinamica.