95047

PATERNÒ: Scontro tra due auto in via Balatelle

Un incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi 21 giugno 2021 a Paternò in Via Balatelle.Ad essere coinvolte due autovetture una Fiat Panda ed una Ford Fiesta che per cause in via...

A cura di Redazione Redazione
21 giugno 2021 13:23
PATERNÒ: Scontro tra due auto in via Balatelle -
Cronaca
Condividi

Un incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi 21 giugno 2021 a Paternò in Via Balatelle.

Ad essere coinvolte due autovetture una Fiat Panda ed una Ford Fiesta che per cause in via d’accertamento si sono scontrate.

Questa, a seguito del violento urto, si è fermata di traverso al centro della carreggiata con gli airbag aperti.

Si registra ferita una donna 80enne passeggera della Ford Fiesta, che è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

Secondo le prime informazioni nessu ferito in modo grave.

Sul posto i carabinieri della stazione locale e la Polizia Municipale per effettuare tutti i rilievi necessari del sinistro e stabilire l'esatta dinamica.

Il traffico nel tratto interessato sta subendo rallentamenti.

PATERNÒ: Scontro tra due auto in via Balatelle
PATERNÒ: Scontro tra due auto in via Balatelle

IN AGGIORNAMENTO

 

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047