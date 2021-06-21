PATERNÒ: Scontro tra due auto in via Balatelle, ferita una donna
Un incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi 21 giugno 2021 a Paternò in Via Balatelle.
Ad essere coinvolte due autovetture una Fiat Panda ed una Ford Fiesta che per cause in via d’accertamento si sono scontrate.
Questa, a seguito del violento urto, si è fermata di traverso al centro della carreggiata con gli airbag aperti.
Si registra ferita una donna 80enne passeggera della Ford Fiesta, che è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.
Sul posto i carabinieri della stazione locale e la Polizia Municipale per effettuare tutti i rilievi necessari del sinistro e stabilire l'esatta dinamica.
Il traffico nel tratto interessato ha subito dei rallentamenti per consentire le operazioni in sicurezza.
IN AGGIORNAMENTO