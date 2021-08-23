PATERNÒ: SCONTRO TRA DUE AUTO IN VIA BELLINI, UN FERITO

FLASHViolento impatto fra due veicoli intorno alle ore 12.50, di oggi 23 Agosto 2021 all’incrocio di via Fallica con la via Bellini, per una probabile mancata precedenza, a scontrarsi una Kia Sportage...

FLASH

Violento impatto fra due veicoli intorno alle ore 12.50, di oggi 23 Agosto 2021 all’incrocio di via Fallica con la via Bellini, per una probabile mancata precedenza, a scontrarsi una Kia Sportage ed una Seat Alhambra

Una persona, il passeggero della Seat è rimasto ferito nello scontro, per lui si è reso necessario il trasferimento all’ospedale per i dovuti controlli e le necessarie cure.

Secondo le primissime informazioni, non ha riportato ferite gravi.

Sul posto un ambulanza del 118 e gli agenti della Polizia Municipale per eseguire i dovuti rilievi e stabilire l'esatta dinamica.

Il tratto stradale di via Fallica è stato chiuso al traffico per consentire le operazioni in totale sicurezza.

IN AGGIORNAMENTO