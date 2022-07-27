PATERNO': SCONTRO TRA DUE AUTO NEI PRESSI DELLA CHIESA SAN BIAGIO
Un incidente stradale si è verificato nella tarda serata di oggi 27 luglio 2022 intorno alle ore 20.45 , all'incrocio tra la via Estonia e via Ciccio Busacca. nei pressi della Parrocchia San Biagio.
Ad essere coinvolte due autovetture una Fiat 127 ed una Peugeot 207, che per cause in via di accertamento di sono scontrate.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per dare le prime cure ad un occupante di un veicolo, secondo le prime informazioni non avrebbe riportato grave conseguenze
Per tutti i rilievi del sinistro e stabilire l'esatta dinamica sono presenti I carabinieri della locale stazione.
Il tratto interessato sta subendo dei rallentamenti alla circolazione
In aggiornamento