Paternò, scontro tra due auto sulla vecchia SS121 in contrada Schettino: due feriti

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16:00, lungo la Strada Statale 121, in contrada Schettino, nel territorio comunale di Paternò, nei pressi di un ristorant...

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16:00, lungo la Strada Statale 121, in contrada Schettino, nel territorio comunale di Paternò, nei pressi di un ristorante della zona.

Secondo le prime informazioni raccolte, a scontrarsi sarebbero state due autovetture. Alla base dell’impatto, stando a una prima ricostruzione, ci sarebbe una mancata precedenza in prossimità di un incrocio presente nel tratto interessato.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai conducenti dei veicoli coinvolti, e la Polizia Municipale di Paternò, impegnata nei rilievi e nella gestione della viabilità.

Entrambi i conducenti, residenti ad Adrano, sono rimasti feriti e sono stati trasportati nei vicini Pronto Soccorso per ulteriori accertamenti. Fortunatamente, le loro condizioni non sembrerebbero destare particolare preoccupazione.

L’incidente ha causato rallentamenti temporanei al traffico lungo la SS121. La dinamica resta al vaglio delle autorità competenti.

Seguiranno eventuali aggiornamenti.