PATERNO'. Scontro tra due auto: un ferito trasportato in ospedale

Un incidente stradale si è verificato oggi, 19 marzo 2022,  intorno alle ore 13.20 a Paternò.Il sinistro si è verificato all'incrocio tra la via Machiavelli è via Ugo FoscoloPer cause non note si è ve...

19 marzo 2022 15:03
Cronaca
Un incidente stradale si è verificato oggi, 19 marzo 2022,  intorno alle ore 13.20 a Paternò.

Il sinistro si è verificato all'incrocio tra la via Machiavelli è via Ugo Foscolo

Per cause non note si è verificato un violento scontro che ha coinvolte due autovetture una Peugeot 206 ed una Fiat 500.

Si registra un ferito,  la conducente della Peugeot che è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del 118   e trasportata all'ospedale  per le cure del caso.

Il tratto interessato è rimasto  chiuso un paio di minuti per le operazioni di soccorso

