PATERNO'. Scontro tra due auto: un ferito trasportato in ospedale
Un incidente stradale si è verificato oggi, 19 marzo 2022, intorno alle ore 13.20 a Paternò.
Il sinistro si è verificato all'incrocio tra la via Machiavelli è via Ugo Foscolo
Per cause non note si è verificato un violento scontro che ha coinvolte due autovetture una Peugeot 206 ed una Fiat 500.
Si registra un ferito, la conducente della Peugeot che è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata all'ospedale per le cure del caso.
Il tratto interessato è rimasto chiuso un paio di minuti per le operazioni di soccorso