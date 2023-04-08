PATERNO' SCONTRO TRA SCOOTER AUTO IN VIA BELLINI
A cura di Redazione
08 aprile 2023 21:42
Incidente nella serata di oggi, 08 Aprile 2023 a Paternò.
Fortunatamente nessuna grave conseguenza per le persone coinvolte nel sinistro che si è verificato ,nell'incrocio tra la via Bellini e la via Fallica.
A scontrarsi, per cause non note sono state una vettura ed uno scooter
Come detto, indenni i conducenti, con danni ai veicoli.