A cura di Redazione Redazione
08 aprile 2023 21:42
PATERNO' SCONTRO TRA SCOOTER AUTO IN VIA BELLINI -
News
Incidente nella serata di oggi, 08 Aprile 2023 a Paternò.

Fortunatamente nessuna grave conseguenza per le persone coinvolte nel sinistro che si è verificato ,nell'incrocio tra la via Bellini e la via Fallica.

A scontrarsi, per cause non note sono state una vettura ed uno scooter

Come detto, indenni i conducenti, con danni ai veicoli.

