Paternò, rubavano acqua senza pagare: scoperti quattro allacci abusivi e scattano le denunce

Proseguono i controlli della Polizia Municipale di Paternò contro gli allacci irregolari. In collaborazione con il personale dell’AMA, accertati quattro casi di prelievo abusivo di acqua.

Continua senza sosta l’attività di controllo sul territorio da parte della Polizia Municipale di Paternò, impegnata nel contrasto agli allacci abusivi alla rete idrica cittadina.

Nella mattinata di oggi, gli agenti della Polizia Locale, insieme ai tecnici dell’AMA Paternò, hanno effettuato una serie di verifiche su diverse utenze presenti nel territorio comunale, con l’obiettivo di accertare la regolarità degli allacci e contrastare eventuali furti di acqua.

Nel corso delle ispezioni sono stati individuati e documentati quattro allacci abusivi alla rete idrica, realizzati senza alcuna autorizzazione. Gli accertamenti hanno consentito di rilevare le irregolarità e procedere con la segnalazione dei responsabili.

Per i soggetti coinvolti è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria, mentre proseguono le attività di verifica per accertare eventuali ulteriori responsabilità e quantificare il danno arrecato al servizio pubblico.

L’operazione rientra nel più ampio piano di controlli avviato dall’amministrazione comunale e dalla Polizia Municipale per garantire la legalità, tutelare le risorse pubbliche e contrastare fenomeni che causano danni economici alla collettività e disservizi per i cittadini in regola.

I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane in diverse zone della città.