PATERNO': SCOPERTO CAPANNONE CON AUTO RUBATE, DENUNCIATO 47ENNE

I carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia di Paternò hanno denunciato un 47enne di Paternò in quanto gravemente indiziato di ricettazione.Nella mattinata i miliari si sono messi sulle tracce...

Nella mattinata i miliari si sono messi sulle tracce del segnale del localizzatore satellitare lanciato dal GPS installato su una Lancia Y che li ha condotti in un fondo agricolo, lungo la Strada Provinciale 77, di proprietà dell’uomo.

Gli accertamenti eseguiti dai carabinieri all’interno della proprietà hanno consentito non solo di rinvenire la Lancia Y di cui era stato denunciato il furto, pochi giorni prima, ad Aci Castello ma anche di trovare, all’interno di un capannone ubicato nel medesimo terreno e nella disponibilità del 47enne, altri 5 veicoli che erano stati già smantellati e numerose parti di essi sparse ovunque a terra.

Secondo quanto emerso, sui predetti veicoli, tutti asportati nell’ultimo trimestre nella provincia di Catania, erano state compiute operazioni idonee a ostacolarne l’identificazione e la conseguente provenienza illecita.