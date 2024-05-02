PATERNO'. SCOPPIA LA LITE IN PIENO CENTRO, CARABINIERI E AMBULANZA SUL POSTO

Nella serata di oggi, 2 maggio 2024, secondo le prime informazioni una violenta lite tra diverse persone è scoppiata a Paternò, scatenando un intervento immediato delle autorità locali. Le cause di qu...

Nella serata di oggi, 2 maggio 2024, secondo le prime informazioni una violenta lite tra diverse persone è scoppiata a Paternò, scatenando un intervento immediato delle autorità locali.

Le cause di questo grave fatto di cronaca sono al momento sconosciute.

L'incidente si è verificato in piazza dei Pini, una zona situata a breve distanza dalla centrale Piazza Indipendenza, nel cuore della città di Paternò.

Le autorità sono state prontamente allertate e sul posto sono intervenuti i Carabinieri, accompagnati da un'ambulanza del servizio sanitario 118 per assistere eventuali feriti.

Al momento, le autorità sono al lavoro per condurre approfonditi accertamenti al fine di determinare il numero esatto di individui coinvolti nella lite e le motivazioni che hanno scatenato l'incidente.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO