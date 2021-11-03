95047

PATERNO': SCRUTATORI DI SEGGIO, C’È TEMPO FINO AL 30 NOVEMBRE PER PRESENTARE LA DOMANDA

A Paternò  fino al 30 novembre, è aperto il bando per i cittadini che intendono svolgere la funzione di scrutatore di seggio elettorale.L’iscrizione viene fatta su domanda dell’interessato e rimane va...

A cura di Redazione Redazione
03 novembre 2021 08:29
PATERNO': SCRUTATORI DI SEGGIO, C’È TEMPO FINO AL 30 NOVEMBRE PER PRESENTARE LA DOMANDA -
News
Condividi

A Paternò  fino al 30 novembre, è aperto il bando per i cittadini che intendono svolgere la funzione di scrutatore di seggio elettorale.

L’iscrizione viene fatta su domanda dell’interessato e rimane valida finché non vengono meno i requisiti o non si chiede espressamente la cancellazione dall’albo: per questo basta presentare domanda una sola volta e non ripeterla ogni anno.

Possono presentare la richiesta tutti i cittadini con i seguenti requisiti:

  • ESSERE ELETTORI DEL COMUNE
  • NON AVER SUPERATO IL 70° ANNO DI ETA'
  • ESSERE IN POSSESSO DEL TITOLO DI STUDIO DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO

Gli scrutatori, che saranno in seguito nominati tra i cittadini iscritti all’albo dalla commissione elettorale comunale in seduta pubblica, riceveranno comunicazione prima della data fissata per le consultazioni elettorali.

Eventuali rinunce per subentrata incompatibilità o gravi motivi dovranno essere tempestivamente presentate all’ufficio elettorale.

E' disponibile il modello che, una volta compilato, potrà essere presentato dagli interessati all’ufficio protocollo del comune.

📎 Scarica documento allegato
SCARICA QUI LA DOMANDA

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047