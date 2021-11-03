PATERNO': SCRUTATORI DI SEGGIO, C’È TEMPO FINO AL 30 NOVEMBRE PER PRESENTARE LA DOMANDA
A Paternò fino al 30 novembre, è aperto il bando per i cittadini che intendono svolgere la funzione di scrutatore di seggio elettorale.L’iscrizione viene fatta su domanda dell’interessato e rimane va...
A Paternò fino al 30 novembre, è aperto il bando per i cittadini che intendono svolgere la funzione di scrutatore di seggio elettorale.
L’iscrizione viene fatta su domanda dell’interessato e rimane valida finché non vengono meno i requisiti o non si chiede espressamente la cancellazione dall’albo: per questo basta presentare domanda una sola volta e non ripeterla ogni anno.
Possono presentare la richiesta tutti i cittadini con i seguenti requisiti:
- ESSERE ELETTORI DEL COMUNE
- NON AVER SUPERATO IL 70° ANNO DI ETA'
- ESSERE IN POSSESSO DEL TITOLO DI STUDIO DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO
Gli scrutatori, che saranno in seguito nominati tra i cittadini iscritti all’albo dalla commissione elettorale comunale in seduta pubblica, riceveranno comunicazione prima della data fissata per le consultazioni elettorali.
Eventuali rinunce per subentrata incompatibilità o gravi motivi dovranno essere tempestivamente presentate all’ufficio elettorale.
E' disponibile il modello che, una volta compilato, potrà essere presentato dagli interessati all’ufficio protocollo del comune.