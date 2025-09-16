PATERNO’. Scuola tra i disagi: bambini della “A. Moro” seduti nei gradini della Parrocchia

PATERNÒ – Prima giornata di scuola con forti disagi per gli alunni delle classi terze della Scuola Primaria Plesso “Aldo Moro” dell’Istituto Comprensivo Statale Guglielmo Marconi di Paternò – Ragalna....

Una circolare, arrivata nella serata di ieri alle 21:20, ha comunicato alle famiglie che, dal 16 al 19 settembre, le lezioni non si sarebbero svolte nel plesso Pitrè, ma nei locali messi a disposizione dalla Parrocchia Cristo Re, in piazza Purgatorio. L’orario didattico previsto è dalle 8:00 alle 12:00, con rientro regolare al Pitrè a partire da lunedì 22 settembre.

La Parrocchia ha garantito la disponibilità degli spazi, ma questa mattina la situazione si è rivelata problematica. Secondo quanto segnalato dai genitori, i locali non sarebbero adeguati ad accogliere tre classi, essendo composti soltanto da due aule, con bagno all’esterno e gradini che separano un’aula dall’altra.

Intorno alle 8:30, studenti e genitori sono rimasti fuori dalla struttura in attesa che venissero aperti gli spazi. Mentre scriviamo, i bambini si trovano seduti sulle scale della Parrocchia Cristo Re, poiché una delle stanze non risulta agibile e, trattandosi di più classi, non possono essere ospitati in sicurezza. Viene inoltre segnalata l’assenza di finestre e la presenza di una scala ritenuta pericolosa.

Alcuni genitori riferiscono anche che la stessa Parrocchia non fosse stata informata per tempo, circostanza che avrebbe contribuito al ritardo nell’avvio delle lezioni. Alle 8:49, infatti, i ragazzi erano ancora all’esterno in attesa di iniziare la giornata scolastica.

L’episodio ha suscitato malumori e proteste da parte delle famiglie, che lamentano la mancanza di organizzazione e i disagi subiti dagli studenti proprio nel primo giorno effettivo di attività didattica.

Rimaniamo in attesa di comunicazioni ufficiali da tutti i soggetti coinvolti.