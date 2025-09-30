PATERNO'. Scuola via Vulcano, tra feci di animali e marciapiede rotto: la segnalazione delle mamme

PATERNÒ – È giunta in redazione la segnalazione di un gruppo di mamme che lamentano una situazione di forte disagio e degrado all’ingresso del plesso scolastico di via Vulcano, appartenente al Secondo...

PATERNÒ – È giunta in redazione la segnalazione di un gruppo di mamme che lamentano una situazione di forte disagio e degrado all’ingresso del plesso scolastico di via Vulcano, appartenente al Secondo Circolo Didattico.

Secondo quanto riferito, il marciapiede antistante l’istituto presenta diverse criticità: la presenza di feci di animali, il manto stradale danneggiato e persino muffa lungo i muri esterni della scuola. Condizioni che non solo compromettono il decoro urbano, ma rendono anche difficoltoso il passaggio dei bambini e dei loro accompagnatori.

Le famiglie, preoccupate per la salute e la sicurezza dei piccoli studenti, sottolineano come in diversi punti sia addirittura impossibile transitare dal marciapiede, costringendo genitori e alunni a camminare lungo la carreggiata, con evidenti rischi per l’incolumità.

Le mamme chiedono quindi un intervento immediato da parte dell’amministrazione comunale e degli uffici competenti, affinché vengano ripristinate le condizioni di igiene e sicurezza davanti a una scuola frequentata quotidianamente da centinaia di bambini.

La segnalazione, che raccoglie il malcontento di numerose famiglie, è un appello accorato a non trascurare gli spazi pubblici destinati ai più piccoli, che dovrebbero rappresentare luoghi sicuri e accoglienti.