Paternò, nessuna ordinanza: scuole aperte, possibili variazioni decise dai singoli istituti

In queste ore la redazione di 95047.it sta ricevendo numerosi messaggi e richieste di chiarimento sull’apertura delle scuole a Paternò per la giornata di giovedì 22 gennaio 2026, in seguito all’allerta meteo gialla diramata dalla Protezione Civile regionale.

Considerato l’elevato numero di segnalazioni, pubblichiamo questo articolo per fornire un chiarimento ufficiale e definitivo.

📌 Situazione scuole a Paternò

✔️ Le scuole sono regolarmente aperte

✔️ Non è stata emanata alcuna ordinanza comunale di chiusura

Qualsiasi eventuale modifica di orario o sospensione delle attività riguarda esclusivamente singoli plessi scolastici ed è stata decisa in modo autonomo dalle rispettive dirigenze, per motivi organizzativi o di sicurezza legati al maltempo delle ultime ore.

In alcuni istituti, infatti, l’inizio delle lezioni è stato posticipato alle ore 9 per consentire verifiche interne e garantire lo svolgimento delle attività in condizioni di sicurezza.

Negli altri plessi, invece, le lezioni si svolgono regolarmente secondo l’orario ordinario.

Si ribadisce che non esiste alcuna ordinanza di chiusura valida per l’intero territorio comunale di Paternò.

👉 Si invitano pertanto genitori e studenti a fare riferimento solo alle comunicazioni ufficiali delle singole scuole e dell’Amministrazione comunale, evitando informazioni non verificate che circolano sui social e nelle chat.

Eventuali decisioni diverse adottate da altri Comuni sono consultabili nell’articolo dedicato.