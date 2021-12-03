95047

PATERNÒ: SCUOLE CHIUSE DELL’INFANZIA, ELEMENTARI E MEDIE DI COMPETENZA COMUNALE PER DISINFESTAZIONE.

Il Sindaco Nino Naso nella sua qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza, viste le richieste dei Dirigenti Scolastici di disinfestazione locali delle scuole...

03 dicembre 2021 10:09
Il Sindaco Nino Naso nella sua qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza, viste le richieste dei Dirigenti Scolastici di disinfestazione locali delle scuole statali primaria e secondaria di primo grado, dell’infanzia, ritenuto di voler garantire la sicurezza di alunni, docenti e personale scolastico, con disinfestazione dei locali delle scuole.

Ordina con ordinanza N° 87 del 03/12/2021 ordina  la chiusura delle scuole comunali dell’infanzia, elementari e medie dal 6 al 7 dicembre 2021, per la disinfestazione di tutti i plessi scolastici comunali;

Gli istituti scolastici comunali quindi rimarranno chiusi lunedì 06 Dicembre e martedì 07 Dicembre

 

