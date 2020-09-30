PATERNO’: SCUOLE CHIUSE, IL 05 OTTOBRE, PER IL PASSAGGIO DEL GIRO D’ITALIA

In occasione del passaggio, giorno in cui il comune di Paternò sarà interessato dal passaggio del Giro d'Italia, l'amministrazione, con ordinanza n. 88 del 30/09/2020, ha disposto la chiusura di tutte...

In occasione del passaggio, giorno in cui il comune di Paternò sarà interessato dal passaggio del Giro d'Italia, l'amministrazione, con ordinanza n. 88 del 30/09/2020, ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, situati sul territorio comunale di Paternò, per tutta la giornata del 5 Ottobre 2020

Pure il mercato trisettimanale sarà sospeso per tale data.

L'ORARIO DEI PASSAGGI

La partenza della terza tappa del Giro d'Italia, giorno 05 ottobre 2020 prevista alle 12,25 da Enna 150 chilometri di percorso con arrivo sull'Etna (Piano Provenzana 1.775) , sarà il primo arrivo in quota del Giro d’Italia. Una salita inedita, già scalata in parte nel 2011, attaccata da nord (Linguaglossa) per giungere a Piano Provenzana.

Ecco il dettaglio del cronoprogramma, con passaggi e orari nei diversi comuni del territorio previsti a seconda della velocità, che tiene conto di una ipotetica, realistica velocità media, compresa tra 35 e 39 km/h.

I ciclisti in gara arriveranno nel territorio di Adrano, con il passaggio presso la centrale solare "Eurelios" tra le 13.48 e le 13.56, si prosegue sulla "vecchia" ss121 con passaggio a Paternò su via Vittorio Emanuele previsto tra le 14.09 e le 14.19.

Il gruppo si dirigerà poi verso Belpasso (14.29- 14.43), Nicolosi (14.38- 14.53).

L'arrivo sull'Etna a Piano Provenzana, a seconda della velocità di gara, è in programma tra le 16.15 e le 16.44