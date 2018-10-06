Il sindaco di Nino Naso comunica che ha firmato in via precauzionale un'ordinanza per la sospensione dell'attività didattica delle scuole per oggi e lunedì 08 Ottobre. L'ordinanza vale per tutte le sc...

Il sindaco di Nino Naso comunica che ha firmato in via precauzionale un'ordinanza per la sospensione dell'attività didattica delle scuole per oggi e lunedì 08 Ottobre. L'ordinanza vale per tutte le scuole di ogni ordine e grado al fine di poter effettuare una immediata verifica dei tecnici sullo stato dei luoghi a seguito del terremoto che è avvenuto nel nostro territorio.

PATERNÒ: SCUOLE CHIUSE OGGI E LUNEDÌ 08 OTTOBRE