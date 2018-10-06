PATERNÒ: SCUOLE CHIUSE OGGI E LUNEDÌ 08 OTTOBRE

95047

06 ottobre 2018

06 ottobre 2018 11:21
Il sindaco di Nino Naso comunica che ha firmato in via precauzionale un'ordinanza per la sospensione dell'attività didattica delle scuole per oggi e lunedì 08 Ottobre. L'ordinanza vale per tutte le scuole di ogni ordine e grado al fine di poter effettuare una immediata verifica dei tecnici sullo stato dei luoghi a seguito del terremoto che è avvenuto nel nostro territorio.

