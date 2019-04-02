PATERNO': SCUOLE CHIUSE SABATO 6 APRILE PER IL PASSAGGIO DEL GIRO DI SICILIA
In occasione del passaggio sul territorio urbano di Paternò della 4^ tappa del Giro ciclistico di Sicilia, prevista per sabato 6 aprile, con propria ordinanza il sindaco Nino Naso ha disposto la chius...
In occasione del passaggio sul territorio urbano di Paternò della 4^ tappa del Giro ciclistico di Sicilia, prevista per sabato 6 aprile, con propria ordinanza il sindaco Nino Naso ha disposto la chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado.
Il provvedimento è stato assunto ai fini dell’ordine e la sicurezza, per ridurre gli spostamenti ed evitare il congestionamento del traffico veicolare e prevenire inconvenienti e rischi per la pubblica incolumità.
Durante l’ultima tappa Giardini Naxos - Etna, i corridori passeranno lungo le seguenti via cittadine di Paternò:
-S.P. n.4/Il
-Via Mongibello
-Corso del Popolo
-Rotatoria Corso del Popolo per Via Convento -Largo Assisi
-Via G.B. Nicolosi
-Piazza Regina Margherita
-Via Vitt. Emanuele
-Via Stazione Direzione Belpasso.
IL PASSAGGIO E’ PREVISTO TRA LE ORE 14.40 E LE ORE 15.30