PATERNO': SCUOLE CHIUSE SABATO 6 APRILE PER IL PASSAGGIO DEL GIRO DI SICILIA

In occasione del passaggio sul territorio urbano di Paternò della 4^ tappa del Giro ciclistico di Sicilia, prevista per sabato 6 aprile, con propria ordinanza il sindaco Nino Naso ha disposto la chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado.

Il provvedimento è stato assunto ai fini dell’ordine e la sicurezza, per ridurre gli spostamenti ed evitare il congestionamento del traffico veicolare e prevenire inconvenienti e rischi per la pubblica incolumità.

Durante l’ultima tappa Giardini Naxos - Etna, i corridori passeranno lungo le seguenti via cittadine di Paternò:

-S.P. n.4/Il

-Via Mongibello

-Corso del Popolo

-Rotatoria Corso del Popolo per Via Convento -Largo Assisi

-Via G.B. Nicolosi

-Piazza Regina Margherita

-Via Vitt. Emanuele

-Via Stazione Direzione Belpasso.

IL PASSAGGIO E’ PREVISTO TRA LE ORE 14.40 E LE ORE 15.30