PATERNO': SCUOLE COMUNALI CHIUSE IL 6 E 7 DICEMBRE 2021 PER SANIFICAZIONE

Il Sindaco Nino Naso nella sua qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza, viste le richieste dei Dirigenti Scolastici di disinfestazione locali delle scuole statali primaria e secondaria di primo grado, dell’infanzia, ritenuto di voler garantire la sicurezza di alunni, docenti e personale scolastico, con disinfestazione dei locali delle scuole.

Ordina con ordinanza N° 87 del 03/12/2021 ordina la chiusura delle scuole comunali dell’infanzia, elementari e medie dal 6 al 7 dicembre 2021, per la disinfestazione di tutti i plessi scolastici comunali;

Gli istituti scolastici comunali quindi rimarranno chiusi lunedi 06 Dicembre e martedi 07 Dicembre