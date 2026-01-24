Paternò, scuole in emergenza dopo il ciclone Harry: doppi turni e plessi inagibili

Paternò – Le conseguenze del ciclone “Harry” continuano a farsi sentire anche sul fronte scolastico. Le intense piogge che hanno colpito la città nei giorni scorsi hanno provocato gravi criticità in d...

Paternò – Le conseguenze del ciclone “Harry” continuano a farsi sentire anche sul fronte scolastico. Le intense piogge che hanno colpito la città nei giorni scorsi hanno provocato gravi criticità in diversi edifici scolastici, costringendo le direzioni degli istituti a una riorganizzazione straordinaria delle attività didattiche.

A risultare particolarmente colpito è l’Istituto Comprensivo “G.B. Nicolosi – Giovanni XXIII”, dove le infiltrazioni d’acqua hanno reso temporaneamente inagibili i plessi di via della Libertà e via Buonarroti. Nel dettaglio, l’edificio di via della Libertà, che ospita classi della scuola primaria, non è al momento idoneo allo svolgimento delle lezioni e resterà chiuso fino al completamento degli interventi di ripristino.

Per garantire la continuità didattica, la dirigente scolastica Melita Clemenza ha disposto il trasferimento delle classi nel plesso centrale di via Scala Vecchia. A partire da lunedì, gli studenti saranno accolti con una nuova organizzazione che prevede doppi turni, coinvolgendo complessivamente undici classi.

Soluzioni temporanee anche per la scuola dell’infanzia: le sezioni del plesso Buonarroti sono state ricollocate nell’edificio di via Vulcano. Sullo sfondo resta aperta la questione delle soluzioni a medio termine, tra cui l’eventuale noleggio o acquisto di strutture modulari, intervento che ricadrebbe sulle competenze dell’ente comunale.

Persistono, tuttavia, diverse criticità. Nel plesso di via Scala Vecchia, che ospiterà le classi trasferite, si segnalano problemi all’impianto di riscaldamento, un disagio non secondario considerando le basse temperature di questi giorni. Situazione analoga al Comprensivo “Virgilio – Lombardo Radice”, dove il problema dei termosifoni dovrebbe essere risolto all’inizio della prossima settimana.

Disagi anche al Comprensivo “Don Milani”, dove le difficoltà strutturali inciderebbero in modo particolare sugli alunni con disabilità e sui servizi di assistenza igienico-personale.

Un quadro complesso che evidenzia come l’emergenza maltempo nelle scuole di Paternò sia tutt’altro che conclusa e richieda interventi rapidi e coordinati, per evitare ulteriori ricadute sul regolare svolgimento dell’anno scolastico.