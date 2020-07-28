95047

PATERNO' SECONDO CASO IN CITTA', AVEVANO PARTECIPATO ENTRAMBI AD UN ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO

Paura a Paternò.  Secondo caso di positività a Paternò nelle ultime 24 ore

Dopo il caso di ieri , dell' 80enne positivo  si aggiunge un familiare di 88 anni. Entrambi sono  ricoverati all’ospedale “San Marco” di Catania.

Entrambi secondo le informazioni in nostro possesso, circa una settimana fa hanno partecipato ad un anniversario di matrimonio.

Sono in corso le procedure per individuare le persone entrate in contatto, una volta individuate, verranno sottoposte a tampone.

Sul social scrive il Sindaco Nino Naso: Comunico il secondo caso positivo al covid19, collegato allo stesso nucleo familiare.
Nell'augurare una pronta guarigione ai nostri due concittadini, raccomando il rispetto delle regole a garanzia della sicurezza di tutti.

