Paternò, segnalata copiosa fuoriuscita d’acqua in contrada Cala Cala
Una segnalazione giunta in redazione, corredata da fotografie, porta alla luce una situazione preoccupante a Paternò, in contrada Cala Cala, proprio sotto il suggestivo Castello Normanno.
Dalle immagini si nota con chiarezza una copiosa fuoriuscita d’acqua che emerge da sotto l’asfalto, creando un flusso continuo lungo la strada. Secondo le informazioni raccolte, in quell’area passerebbe un canale sotterraneo, che probabilmente presenta una perdita significativa, con conseguente dispersione della risorsa idrica.
I cittadini che hanno documentato l’accaduto parlano di “tanto spreco”, chiedendo un intervento rapido da parte degli enti preposti per individuare con precisione la causa e procedere con i lavori di ripristino.
Il problema non riguarda soltanto il disagio viario o il rischio di danneggiamento del manto stradale, ma anche il tema più ampio della gestione delle risorse idriche. In un periodo caratterizzato da emergenze legate alla siccità e dalla necessità di un utilizzo oculato dell’acqua, assistere ad episodi simili suscita indignazione e preoccupazione nella comunità.
La segnalazione rappresenta dunque un appello alle autorità competenti, affinché venga scongiurato ulteriore spreco e ripristinata la normalità in una zona che, oltre al valore pratico, riveste anche un’importanza storica e paesaggistica per la città di Paternò.