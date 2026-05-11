Paternò, segnalati branchi di cani nei pressi del cimitero di via Balatelle: “Paura all’uscita”

Segnalata nella giornata di ieri, domenica 10 maggio 2026, la presenza di alcuni cani randagi nei pressi del cimitero di via Balatelle, a Paternò.

A contattare la redazione è stato un cittadino che ha raccontato di aver vissuto alcuni momenti di preoccupazione mentre stava lasciando l’area cimiteriale. Secondo quanto riferito, all’esterno della struttura avrebbe notato un gruppetto composto da 5 o 6 cani che si sarebbero avvicinati abbaiando.

L’uomo, temendo che la situazione potesse degenerare, avrebbe quindi preferito attendere qualche minuto prima di uscire nuovamente dal cimitero, mantenendosi a distanza dagli animali fino a quando la situazione non si è tranquillizzata.

Alla segnalazione è stata allegata anche una fotografia che mostrerebbe i cani presenti nella zona di via Balatelle. Non sarebbe la prima volta che vengono avvistati animali randagi nell’area, frequentata quotidianamente da numerosi cittadini, soprattutto anziani e familiari che si recano al cimitero per fare visita ai propri cari.

Il cittadino che ha effettuato la segnalazione sottolinea come episodi del genere possano creare disagio e preoccupazione, in particolare per le persone più fragili o per chi si trova da solo nelle ore meno frequentate della giornata.

Da qui la richiesta di eventuali verifiche e controlli nella zona, così da monitorare la presenza dei randagi ed evitare possibili situazioni di rischio o paura per chi frequenta quotidianamente l’area cimiteriale di via Balatelle.