PATERNO'. SEGNALATI SEI GIOVANI PER POSSESSO DI STUPEFACENTI, OLTRE 11 MILA EURO DI MULTE AGLI AUTOMOBILISTI

I Carabinieri della Compagnia di Paternò sono stati impegnati in un servizio finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa in prossimità dei luoghi maggiormente frequentati dai giovani ed in particolare via Del Progresso e via Delle Rose del comune di Paternò.

Il servizio è stato finalizzato a prevenire eventuali episodi di “malamovida” ed a consentire la regolare fruibilità delle aree pubbliche a tutti i residenti in piena tranquillità.

All’esito dei controlli effettuati, i militari hanno segnalato 6 giovani paternesi, tra i 18 ed i 24 anni, quali assuntori di stupefacenti alla locale Prefettura, poiché sono stati trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti (complessivamente 14 dosi di marijuana del peso totale di 18 grammi).

Nell’ambito del medesimo servizio, i militari dell’Arma hanno controllato una decina di esercizi commerciali ed hanno identificato circa 80 persone e controllato circa 70 veicoli, elevando sanzioni amministrative per un importo complessivo di oltre 11.000 euro, per diverse violazioni al Codice della Strada quali mancato uso del casco protettivo, mancanza di copertura assicurativa, uso del telefono durante la guida e guida senza cinture di sicurezza. Gli operanti hanno inoltre sequestrato 2 motoveicoli a seguito di contestazione della violazione di guida senza patente ed hanno decurtato complessivamente 48 punti dalle patenti di guida degli automobilisti indisciplinati.