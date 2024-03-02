PATERNÒ: SEGNALATI TENTATIVI DI INTRUSIONE NELLE ABITAZIONI

La nostra redazione ha ricevuto numerose segnalazioni da parte dei nostri lettori riguardo a una grave situazione in corso a Paternò. Diverse persone di nazionalità straniera sono state avvistate vaga...

La nostra redazione ha ricevuto numerose segnalazioni da parte dei nostri lettori riguardo a una grave situazione in corso a Paternò.

Diverse persone di nazionalità straniera sono state avvistate vagare per la città e tentare di "entrare" in case disabitate.

Molto probabilmente, questa situazione è scaturita dallo sgombero dell'area Ciappe Bianche, che potrebbe aver spinto alcuni individui a cercare rifugi alternativi.

Uno dei nostri lettori ha inviato una foto di una finestra rotta, riuscendo fortunatamente a impedire l'accesso dei malintenzionati, e ha prontamente allertato le forze dell'ordine.

La preoccupazione nella comunità è palpabile, e c'è un forte senso di urgenza nel garantire la sicurezza delle abitazioni e dei residenti.

Le autorità competenti sono state informate della situazione e hanno già aumentato la sorveglianza nella zona, adottando misure preventive contro ulteriori tentativi di intrusione.

Invitiamo caldamente tutti i residenti a essere vigili e a segnalare immediatamente qualsiasi attività sospetta alle forze dell'ordine per garantire la sicurezza di tutti.