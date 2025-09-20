PATERNO’. SEGNALATO FUMO DALL’ALBERGO SICILIA, SEGNALAZIONE MA NESSUNA EMERGENZA.

PATERNÒ – 20 settembre 2025. Nel pomeriggio, intorno alle ore 16, alcuni passanti hanno notato del fumo fuoriuscire dall’ex albergo Sicilia, edificio dismesso da anni.Secondo le prime informazioni, la...

PATERNÒ – 20 settembre 2025. Nel pomeriggio, intorno alle ore 16, alcuni passanti hanno notato del fumo fuoriuscire dall’ex albergo Sicilia, edificio dismesso da anni.

Secondo le prime informazioni, la presenza di fumo potrebbe indicare che all’interno vi siano persone, come già segnalato in passato. Da alcuni giorni, infatti, nelle ore serali sono state notate luci provenire dalla struttura, segno della possibile presenza di occupanti.

La situazione non ha comunque richiesto interventi urgenti: non si sono registrate emergenze né conseguenze gravi e al momento non risultano verifiche da parte delle autorità.

L’ex albergo Sicilia, chiuso da tempo, continua a rappresentare un punto di attenzione per i residenti della zona, che più volte hanno segnalato attività sospette e movimenti al suo interno.

Notizia in aggiornamento.