Paternò, segnalazione cittadini: mega buca in via De Luca Giulia

Una grossa buca sull’asfalto, presente da diversi mesi, continua a causare disagi e pericoli in via De Luca Giulia, nei pressi della Chiesa di San Biagio, a Paternò.

La situazione viene segnalata da residenti e automobilisti della zona, che denunciano come il problema sia ormai cronico e mai risolto. In particolare, nei giorni di pioggia, la buca si riempie d’acqua diventando poco visibile, aumentando così il rischio di danni ai veicoli e possibili incidenti.

Non mancano le difficoltà anche per pedoni e motociclisti, costretti a prestare la massima attenzione o a compiere manovre improvvise per evitare l’avvallamento dell’asfalto.

Purtroppo, le recenti piogge hanno aggravato la situazione del manto stradale, causando numerosi danni all’asfalto e la formazione di molte buche in diverse zone della città, rendendo la viabilità ancora più difficoltosa e pericolosa.

I residenti chiedono quindi un intervento di manutenzione del manto stradale da parte degli uffici competenti, affinché venga ripristinata la sicurezza in un tratto di strada molto frequentato del quartiere.

Una segnalazione che si aggiunge alle tante richieste di attenzione per la manutenzione delle strade cittadine, tema particolarmente sentito a Paternò, soprattutto nei periodi di maltempo.