Paternò, segnalazione da via Carso: buca pericolosa, cade scooterista
Paternò, segnalazione da via Carso: buca pericolosa, cade scooterista
PATERNÒ – Una segnalazione che riaccende i riflettori sulle condizioni del manto stradale in città. In via Carso, infatti, i residenti denunciano la presenza di una buca particolarmente profonda e pericolosa, tanto da poter “inghiottire” quasi un’intera ruota di un’auto.
Secondo quanto riferito, la situazione sarebbe diventata ancora più critica negli ultimi giorni. Proprio a causa del dissesto dell’asfalto, un uomo sarebbe caduto mentre si trovava alla guida del proprio scooter.
Fortunatamente, non si registrerebbero conseguenze gravi, ma l’episodio ha aumentato la preoccupazione tra cittadini e automobilisti che percorrono quotidianamente la zona.
La buca, ben visibile ma difficilmente evitabile, rappresenta un serio rischio soprattutto nelle ore serali o in condizioni di scarsa visibilità, quando il pericolo diventa ancora più insidioso.
I residenti chiedono un intervento urgente da parte degli enti competenti per la messa in sicurezza della strada, prima che possano verificarsi incidenti ben più gravi.
La segnalazione si aggiunge alle tante già arrivate nei mesi scorsi sullo stato di alcune arterie cittadine, evidenziando ancora una volta la necessità di una manutenzione più costante ed efficace del manto stradale.