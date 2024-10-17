PATERNÒ. Segnalazione da Via Fontana del Lupo: marciapiede danneggiato e tombini ostruiti da mesi

Per la rubrica “Lo dico a 95047” riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di Claudio, un cittadino che denuncia una situazione di degrado urbano in Via Fontana del Lupo, all'altezza del civico 5.“Salv...

Per la rubrica “Lo dico a 95047” riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di Claudio, un cittadino che denuncia una situazione di degrado urbano in Via Fontana del Lupo, all'altezza del civico 5.

“Salve, ci troviamo in Via Fontana del Lupo, altezza civico 5, dove il marciapiede è stato urtato da circa 6 mesi e tra l’altro i tombini sono tappati. La puzza è micidiale…”

Il marciapiede in questione, secondo la segnalazione, risulta danneggiato da mesi, senza alcun intervento di riparazione.

Oltre a rappresentare un problema estetico e di decoro urbano, questa situazione potrebbe diventare pericolosa per i pedoni che transitano nella zona, specialmente per le persone anziane o con difficoltà motorie.

In aggiunta, il cittadino lamenta l’ostruzione dei tombini, che contribuisce a rendere insopportabile la situazione a causa degli odori sgradevoli che si diffondono nell'aria.

L’assenza di una corretta manutenzione delle caditoie potrebbe, inoltre, portare a problemi di drenaggio delle acque in caso di pioggia, con il rischio di allagamenti nelle vicinanze.

Ricordiamo ai nostri lettori che il servizio di segnalazione “Lo dico a 95047” è attivo sin dal lancio del portale 95047, offrendo un canale diretto per dare voce ai cittadini e alle loro problematiche.

Grazie alle segnalazioni, è possibile rendere visibili situazioni che richiedono un'azione immediata e sollecitare le autorità competenti.