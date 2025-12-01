Paternò, segnalazione dal centro storico: “Scene di degrado in via G.B. Nicolosi. Siamo stufi”

Una segnalazione accorata è arrivata ieri da un residente del centro storico di Paternò, precisamente dalla zona compresa tra via G.B. Nicolosi e via Chiesa Nuova, che denuncia una situazione di degr...

Una segnalazione accorata è arrivata ieri da un residente del centro storico di Paternò, precisamente dalla zona compresa tra via G.B. Nicolosi e via Chiesa Nuova, che denuncia una situazione di degrado, disturbo e mancanza di decoro urbano.

Secondo quanto riferito dal cittadino, che si è rivolto alla nostra redazione chiedendo che la vicenda venga resa pubblica, da tempo nella zona si registrerebbero accumuli di rifiuti, tra cui – come documentato dallo stesso segnalante – bottiglie di bevande alcoliche, sacchetti lasciati per strada e perfino indumenti intimi abbandonati.

Il residente parla di una situazione diventata ormai “insopportabile”, sostenendo che davanti ai civici interessati sarebbero stati abbandonati, in più occasioni, sacchi contenenti decine di bottiglie di birra e altri rifiuti. “È una vergogna immane, siamo stufi – scrive il cittadino –. Ogni fine settimana ci ritroviamo indumenti, borse, rifiuti e residui di bevande alcoliche. Non si può più dormire. Qui siamo nel salotto della città: invece sembriamo in un porcile”.

Il residente segnala inoltre la presenza, in alcuni appartamenti della zona, di più persone conviventi e si rivolge alle autorità affinché vengano effettuati controlli sul corretto rispetto delle norme e della quiete pubblica.

Lo stesso annuncia l’intenzione di presentare un esposto formale agli organi competenti se la situazione non dovesse migliorare.

Chiude il suo sfogo con un appello:

“Chiedo aiuto, voglio denunciare ciò che accade. Sono pronto a fornire ulteriori dettagli. Via G.B. Nicolosi dovrebbe essere il fiore all’occhiello della città, invece viviamo nel degrado totale”.

Come sempre, 95047.it rimane a disposizione dei cittadini per segnalazioni, richieste di intervento e situazioni che necessitano l’attenzione delle istituzioni.