Paternò, segnalazione dal parco giochi di viale dei Platani: “Una situazione indecente, non è giusto per i bambini”

Ancora una segnalazione giunge in redazione e riguarda uno dei luoghi simbolo per le famiglie paternese: il parco giochi di viale dei Platani, a Paternò.

A scriverci è una mamma che, finito il lavoro, ha deciso di fare un salto al parco prima di andare a prendere l’altra figlia, fermandosi qualche minuto con la sua bambina di appena un anno. Quello che si è trovata davanti, però, l’ha profondamente indignata.

“Mi sono schifata. Non è giusto per i bambini”, racconta alla nostra redazione.

Secondo quanto riferito, l’area giochi si presentava in condizioni poco decorose, tali da rendere difficile – e in alcuni casi poco sicura – la permanenza dei più piccoli. Un luogo che dovrebbe rappresentare uno spazio di svago, socialità e serenità per le famiglie si trasformerebbe invece, in determinate circostanze, in motivo di disagio.

Negli ultimi tempi, spiegano alcuni genitori, la situazione sarebbe peggiorata, scoraggiando molte famiglie dal frequentare l’area. Proprio per questo motivo si chiede maggiore attenzione, controlli più frequenti e interventi tempestivi di pulizia e manutenzione