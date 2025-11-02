Paternò, segnalazione dei lettori: “Siamo rimasti chiusi dentro il cimitero”

Brutta disavventura al cimitero monumentale di Paternò nella giornata dedicata alla commemorazione dei defunti. Intorno alle 13:00, diversi cittadini raccontano di essere rimasti chiusi all’interno de...

Brutta disavventura al cimitero monumentale di Paternò nella giornata dedicata alla commemorazione dei defunti. Intorno alle 13:00, diversi cittadini raccontano di essere rimasti chiusi all’interno della struttura senza possibilità di uscire, vivendo quella che definiscono una brutta esperienza.

Secondo le segnalazioni pervenute alla nostra redazione, il cancello laterale sarebbe stato chiuso in anticipo, lasciando alcune persone bloccate e incolonnate in attesa dell’arrivo di qualcuno con le chiavi.

Dopo circa 15 minuti , sul posto sarebbe intervenuta la Polizia Municipale insieme agli operatori incaricati, consentendo finalmente ai presenti di lasciare il cimitero e fare rientro alle proprie abitazioni.

«Situazione assurda — commentano alcuni cittadini — l’episodio ha generato comprensibile disagio e preoccupazione, soprattutto in una giornata così delicata e caratterizzata da un grande afflusso di visitatori.

Come da ordinanza e come comunicato direttamente dal primo cittadino Nino Naso in un video pubblicato sulla propria pagina social il 29 ottobre, il cimitero nei giorni 1 e 2 novembre osserva i seguenti orari di apertura: 08:00 – 17:00.