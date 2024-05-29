PATERNO'. SEGNALAZIONE DI DEGRADO IN PIAZZA DON PINO PUGLISI: I GENITORI CHIEDONO INTERVENTO IMMEDIATO

Questa mattina abbiamo ricevuto una segnalazione da parte di un gruppo di mamme ma riguardante le condizioni di Piazza Don Pino Puglisi, dove i bambini solitamente attendono l'autobus per le gite sco...

Questa mattina abbiamo ricevuto una segnalazione da parte di un gruppo di mamme ma riguardante le condizioni di Piazza Don Pino Puglisi, dove i bambini solitamente attendono l'autobus per le gite scolastiche.

La situazione descritta è allarmante: strada e marciapiede sono pieni di spazzatura di vario genere, inclusi rifiuti pericolosi come bottiglie rotte.

La presenza di rifiuti non raccolti rappresenta non solo un problema igienico, ma anche un serio rischio per la sicurezza dei bambini. Le bottiglie rotte, in particolare, possono causare ferite gravi. Questo stato di degrado è inaccettabile in un luogo frequentato quotidianamente dai nostri piccoli.

Le mamme che hanno segnalato la situazione esprime la speranza che questa denuncia possa giungere alle autorità competenti e portare a un intervento tempestivo per ripulire l'area e prevenirne il futuro deterioramento. La richiesta è chiara: un intervento immediato e una manutenzione regolare per garantire che Piazza Don Pino Puglisi sia sempre un luogo sicuro e pulito.

Ringraziamo 95047.it per il servizio fondamentale che offre alla comunità, permettendo a cittadini preoccupati di segnalare situazioni critiche e richiedere l'attenzione delle autorità locali. Confidiamo che questa segnalazione possa portare a una rapida risoluzione del problema e a un miglioramento delle condizioni per i nostri bambini.