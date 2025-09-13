Paternò, segnalazione nella notte: “Farmacia di turno chiusa, mandata a Nesima”

PATERNO’ – Alla nostra redazione è giunta una segnalazione riguardante presunti disagi legati al servizio di continuità farmaceutica, verificatisi nella notte tra giovedì 11 e venerdì 12 settembre.Sec...

PATERNO’ – Alla nostra redazione è giunta una segnalazione riguardante presunti disagi legati al servizio di continuità farmaceutica, verificatisi nella notte tra giovedì 11 e venerdì 12 settembre.

Secondo quanto riportato da una lettrice, recatasi presso la Farmacia Indipendenza, situata in piazza Indipendenza e indicata come farmacia di turno, il presidio sarebbe risultato chiuso. Alla saracinesca, sempre secondo la testimonianza, era affisso un cartello che invitava a rivolgersi a un’altra farmacia situata nel quartiere Nesima di Catania.

La cittadina riferisce inoltre di aver contattato telefonicamente il presidio paternese, ricevendo inizialmente rassicurazioni su un’attesa di circa dieci minuti. Tuttavia, l’attesa si sarebbe protratta per oltre mezz’ora, senza ulteriori riscontri.

«Ho chiamato e mi ha risposto un uomo insonnolito – scrive la segnalante – volevo solo raccontare questo episodio come segno del continuo disagio che viviamo».

Al momento, non è chiaro se vi sia l’obbligo normativo per una città come Paternò di garantire l’apertura di almeno una farmacia durante le ore notturne o nei giorni festivi. Certamente, se così non fosse, si tratterebbe comunque di una grave mancanza sul piano del servizio pubblico, in particolare per tutti quei cittadini che, in orari critici, si trovano nella necessità urgente di reperire farmaci.

La redazione di 95047.it resta a disposizione per eventuali repliche o chiarimenti da parte della farmacia interessata e degli organi competenti.