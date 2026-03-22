Paternò, segnalazione: tombe dei bambini abbandonate tra erba e degrado al cimitero vecchio

Una segnalazione forte, carica di dolore e indignazione, arriva da una nostra lettrice e riporta l’attenzione su una situazione che riguarda il cimitero vecchio di Paternò.

Al centro della denuncia, lo stato di degrado dell’area dove sono sepolti numerosi bambini, che – secondo quanto riferito – si troverebbe in condizioni di evidente abbandono.

Dalle parole della cittadina emerge un quadro preoccupante: erba alta, scarsa manutenzione e difficoltà anche solo ad avvicinarsi alle tombe.

“È una vergogna vedere questo stato – racconta – tutti i bambini sono così, tutto il largo è nelle stesse condizioni”.

Una situazione che, a quanto segnalato, non riguarderebbe un singolo punto ma un’intera area del cimitero.

“Ho dovuto pulire io”

A rendere ancora più forte la denuncia è il gesto della stessa lettrice, che si è trovata costretta a intervenire personalmente:

“Ho dovuto togliere io stessa l’erba. Non è giusto che un luogo così importante venga lasciato senza cura”.

Parole che raccontano non solo il disagio, ma anche il dolore di chi si reca a trovare i propri cari e si trova davanti a scene di degrado.

Un luogo che merita rispetto

I cimiteri rappresentano luoghi di memoria e rispetto, e ancora di più quando si tratta di aree dedicate ai più piccoli.

Per questo motivo, la segnalazione riaccende i riflettori sulla necessità di interventi di pulizia e manutenzione costanti, affinché venga garantito il decoro dovuto.

Al momento non si registrano interventi recenti nell’area segnalata. Resta quindi l’auspicio che chi di competenza possa intervenire al più presto per ripristinare condizioni adeguate.

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