PATERNO'. SEGNALAZIONE TOMBINO ROTTO SU MARCIAPIEDE IN VIA PRESIDENTE LUIGI EINAUDI
Un nostro lettore ci ha segnalato un grave problema di sicurezza in via Presidente Luigi Einaudi, nella zona Ardizione. Un tombino rotto, situato proprio sul marciapiede, rappresenta un rischio signif...
Un nostro lettore ci ha segnalato un grave problema di sicurezza in via Presidente Luigi Einaudi, nella zona Ardizione. Un tombino rotto, situato proprio sul marciapiede, rappresenta un rischio significativo per i pedoni, in particolare per gli anziani e i bambini.
Il tombino malmesso potrebbe facilmente causare incidenti, specialmente per coloro che camminano distrattamente o hanno difficoltà di movimento.
Il nostro lettore spera che, grazie a questa segnalazione, si possa intervenire tempestivamente per effettuare la riparazione necessaria e garantire la sicurezza di tutti i passanti.
Invitiamo le autorità competenti a prendere in considerazione questa segnalazione e a risolvere la situazione il prima possibile. La sicurezza dei cittadini deve essere sempre una priorità.