Paternò, segnalazione urgente: crepe e buche profonde in via Lepanto

Una situazione di degrado che dura da tempo e che, secondo i residenti, sta peggiorando ogni giorno. È la denuncia arrivata questa mattina alla nostra redazione da un lettore che segnala le condizioni critiche di via Lepanto, dove il manto stradale risulta spaccato in più punti, con crepe profonde e avvallamenti che rendono difficoltoso il passaggio di auto, motorini e pedoni.

“Il manto stradale è letteralmente spaccato, sembra che ci sia stato un terremoto”, racconta il cittadino, esasperato da una situazione che – riferisce – sarebbe stata più volte segnalata senza ottenere riscontri concreti.

“Visto che l’amministrazione comunale non fa niente, mi rivolgo a voi come portavoce di un messaggio che spero arrivi a chi di dovere”, conclude il lettore, chiedendo un intervento urgente per mettere in sicurezza la strada e ridare decoro alla zona.

L’appello è chiaro: via Lepanto ha bisogno di lavori immediati, prima che i dissesti possano causare incidenti o ulteriori danni.

Come sempre, 95047.it rimane a disposizione dei cittadini per segnalare criticità e problemi del territorio, nella speranza che arrivino risposte rapide e interventi concreti.