PATERNÒ. Segnalazioni dai Cittadini: Degrado al Cimitero Nuovo di Paternò e nella Piazzetta di Via Sardegna

La redazione ha ricevuto due segnalazioni riguardanti situazioni di degrado a Paternò, che stanno suscitando preoccupazione tra i residenti.

Cimitero Nuovo di Paternò:

La prima segnalazione riguarda le condizioni del Cimitero Nuovo. I cittadini lamentano l'abbandono dell'area, evidenziando la presenza di erba alta che rende difficoltoso l'accesso alle tombe. A questo si aggiunge una diffusa sporcizia, che contribuisce a creare un ambiente poco rispettoso per un luogo che dovrebbe essere mantenuto con cura e decoro.

Piazzetta di Via Sardegna:

La seconda segnalazione, invece, arriva da un cittadino che ha voluto denunciare lo stato in cui versa la piazzetta di Via Sardegna, di recente costruzione. Secondo quanto riportato, la piazza è invasa dall'immondizia e il verde circostante è completamente trascurato.

Questa situazione ha generato indignazione non solo per il degrado visibile, ma anche per la mancanza di spazi sicuri e puliti per i bambini e i ragazzi. "Questo paese non ha più speranze," ha commentato il cittadino, sottolineando l'assenza di un'adeguata amministrazione e la scarsa sensibilità della comunità.

Entrambe le segnalazioni evidenziano un problema di gestione e manutenzione degli spazi pubblici, che sta portando a una crescente frustrazione tra i residenti.

La speranza è che le autorità competenti intervengano al più presto per ripristinare il decoro e garantire luoghi sicuri e accoglienti per tutti i cittadini.