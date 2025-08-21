PATERNO'. Segnalazioni di furti: nel mirino abitazioni in centro e in zona villetta

Continuano ad arrivare segnalazioni di furti a Paternò. Dopo i due scassi verificatisi tra sabato e domenica, altri episodi sono stati denunciati dai cittadini.Martedì pomeriggio, intorno alle 18.30,...

Continuano ad arrivare segnalazioni di furti a Paternò. Dopo i due scassi verificatisi tra sabato e domenica, altri episodi sono stati denunciati dai cittadini.

Martedì pomeriggio, intorno alle 18.30, ignoti si sono introdotti per la terza volta in una storica abitazione di via Vittorio Emanuele, nel cuore della città.

L’episodio è avvenuto mentre i proprietari si trovavano in giardino. I malviventi, dopo aver causato alcuni danni all’interno, sono stati sorpresi dal padrone di casa e si sono dati alla fuga attraverso una finestra che affaccia sulla via principale.

Secondo quanto riferito, i responsabili sarebbero sempre gli stessi due soggetti, entrambi del posto.

Altri episodi sono stati segnalati nella notte di martedì, con furti in appartamenti tra via Carso e via Baratta, oltre a un ulteriore tentativo registrato ieri pomeriggio sempre in via Vittorio Emanuele.

I cittadini auspicano una maggiore attenzione e controlli più frequenti, mentre le autorità competenti continuano a raccogliere segnalazioni e verificare le denunce.

Si invita comunque la popolazione a prestare attenzione e a segnalare prontamente alle forze dell’ordine eventuali movimenti sospetti.